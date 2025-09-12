Вэнс привёз тело убитого при покушении в Юте политика Кирка в Аризону

Тело погибшего при покушении американского политика Чарли Кирка доставили в столицу штата Аризона город Феникс. Кирк жил в этом городе, также в Фениксе находится штаб-квартира возглавляемой им организации.
Ряд крупных американских телеканалов вёл трансляцию прибытия гроба с телом политика в Феникс. Сообщается, что тело Кирка прибыло на самолёте вице-президента США Джея ди Вэнса, который сопровождал скорбный груз.
Напомним, в среду 10 сентября в США убит популярный американский телеведущий Чарли Кирк. Видный сторонник Дональда Трампа, американский активист и ведущий сверхпопулярных консерватиных подкастов получил пулю в шею на встрече с со студентами в университете Юты.
Кирк известен тем, что выступал против Зеленского и поддержки Украины. Так, в прошлом году он призвал власти США направить средства на помощь гражданам Америки.
Накануне в полиции штата Юта заявили, что убийца Кирка остаётся на свободе.
