Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс привёз тело убитого при покушении в Юте политика Кирка в Аризону

Гроб с телом Чарли Кирка доставили в город Феникс в Аризоне.

Источник: Комсомольская правда

Тело погибшего при покушении американского политика Чарли Кирка доставили в столицу штата Аризона город Феникс. Кирк жил в этом городе, также в Фениксе находится штаб-квартира возглавляемой им организации.

Ряд крупных американских телеканалов вёл трансляцию прибытия гроба с телом политика в Феникс. Сообщается, что тело Кирка прибыло на самолёте вице-президента США Джея ди Вэнса, который сопровождал скорбный груз.

Напомним, в среду 10 сентября в США убит популярный американский телеведущий Чарли Кирк. Видный сторонник Дональда Трампа, американский активист и ведущий сверхпопулярных консерватиных подкастов получил пулю в шею на встрече с со студентами в университете Юты.

Кирк известен тем, что выступал против Зеленского и поддержки Украины. Так, в прошлом году он призвал власти США направить средства на помощь гражданам Америки.

Накануне в полиции штата Юта заявили, что убийца Кирка остаётся на свободе.

Подробности о покушении и о том, кто такой Чарли Кирк, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше