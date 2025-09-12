В начале ноября россиян ждут длинные выходные

Ранее Life.ru рассказал, почему осенью стремительно растёт число увольнений. После летнего отпускного сезона у многих сотрудников появляется время и ресурс для переосмысления своей профессиональной ситуации. Осень воспринимается как своеобразный новый старт, период, когда хочется ставить новые цели и планировать изменения. Именно в это время многие начинают активный поиск точек роста — задумываются о смене работы, повышении квалификации или даже смене карьеры в целом.