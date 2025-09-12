В начале ноября россиян ждут длинные выходные

«Осенью россиян ждёт укороченная рабочая неделя: с 5 по 7 ноября будет всего три рабочих дня. Им предшествуют три выходных дня 2, 3 и 4 ноября, установленные в связи с празднованием Дня народного единства», — отметила эксперт.
Трёхдневные выходные образовались из-за переноса выходного дня с субботы (1 ноября) на понедельник 3 ноября. Кроме того, в соответствии с российским трудовым законодательством, предпраздничный рабочий день, 1 ноября, должен быть сокращён на один час.
День народного единства, ежегодно отмечаемый в России 4 ноября, был учреждён Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона “О днях воинской славы (победных днях) России” от 29 декабря 2004 года.
