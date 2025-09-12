Роспотребнадзор рассказ, какой картофель полезен

«Средние и мелкие экземпляры содержат гораздо больше питательных веществ и меньше крахмала, что делает блюда с ними диетическими. Присмотритесь к внешнему виду кожуры — она должна быть плотной и сухой. Чем она толще, тем более зрелым считается картофель. Вялость кожуры — признак того, что большинство полезных веществ в плодах уже утрачено. Присутствие зеленого цвета и побегов говорит о наличии соланина — опасного вещества, образующегося при неправильном хранении и попадании на клубни солнечного света», — уточнили в ведомстве.