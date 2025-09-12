Дрозденко: Над Ленинградской областью уничтожены более 20 БПЛА

Более двух десятков беспилотных летательных аппаратов уничтожены российскими силами противовоздушной обороны над Ленобластью в ночь на пятницу 12 сентября. Об этом информировал губернатор региона Александр Дрозденко.
«По предварительным данным над территорией Ленинградской области уничтожено более 20 БПЛА», — написал чиновник в Telegram-канале, добавив, что украинские дроны продолжают попытки атаковать объекты на территории Ленобласти, средства ПВО отражают атаку.
В городе Тосно на улицах Чехова и Промышленной упали обломки беспилотников, при этом люди не пострадали, добавил губернатор.
Ранее Дрозденко о предупредил об опасности появления БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Позже чиновник заявил о срабатывании средств ПВО в шести районах области, а также в Пушкинском районе Петербурга.
Также сообщалось, что в аэропорту Пулково ввели план «Ковер» на фоне опасности атаки БПЛА.
Тем временем украинские дроны сбивают над Москвой. Силы ПВО отражают атаку на столицу с 01:20 12 сентября. К 02:10 уничтожено уже семь БПЛА. Об этом информировал мэр российской столицы Сергей Собянин.