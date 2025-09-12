Новый поезд «Ермак» заметили на линиях новосибирского метро

Поезд обещают запустить в эксплуатацию в октябре-ноябре.
Пятивагонный поезд «Ермак» уже курсирует по линиям метрополитена, однако пока в тестовом режиме — без пассажиров.
Видеозапись с пробным пробегом состава была опубликована в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Специалисты проводят необходимые проверки перед тем, как пустить новый состав в регулярную эксплуатацию.
Напомним, что в октября-ноябре его запустят в эксплуатацию. Машинистов электропоезда и машинистов-инструкторов локомотивных бригад новосибирского метрополитена уже обучили управлению новыми составами.