Новый поезд «Ермак» заметили на линиях новосибирского метро

Поезд обещают запустить в эксплуатацию в октябре-ноябреПятивагонный поезд «Ермак» уже курсирует по линиям метрополитена, однако пока в тестовом режиме — без пассажиров.

Поезд обещают запустить в эксплуатацию в октябре-ноябре.

Пятивагонный поезд «Ермак» уже курсирует по линиям метрополитена, однако пока в тестовом режиме — без пассажиров.

Видеозапись с пробным пробегом состава была опубликована в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Специалисты проводят необходимые проверки перед тем, как пустить новый состав в регулярную эксплуатацию.

Напомним, что в октября-ноябре его запустят в эксплуатацию. Машинистов электропоезда и машинистов-инструкторов локомотивных бригад новосибирского метрополитена уже обучили управлению новыми составами.