Горин: перелёт из Минска в Нью-Йорк и обратно обойдётся в 100−150 тыс. руб

США сняли с белорусской авиакомпании «Белавиа» санкции, в связи чем появилась вероятность, что будут согласованы перелёты из Белоруссии в Соединённые Штаты.

Стоимость перелёта из Минска в Нью-Йорк в обе стороны может составить 100−150 тысяч рублей, сообщил aif.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Ранее стало известно о том, что США сняли с белорусской авиакомпании «Белавиа» санкции, в связи чем появилась вероятность, что будут согласованы перелёты из Белоруссии в Соединённые Штаты.

«Перелёт в Нью-Йорк — это дальнемагистральное направление. И в данном случае здесь уже идёт ценовая политика авиакомпании. Средняя стоимость билета в одну сторону и обратно может составить 100−150 тысяч рублей», — сказал Горин.

Он отметил, что у авиакомпании «Белавиа» на данный момент есть два Airbus A330 — широкофюзеляжных самолёта, предназначенных для полётов на дальние дистанции.

«Дальность полёта этих бортов позволяет долететь до Нью-Йорка», — отметил Горин.

О решении американского лидера Дональда Трампа снять санкции с авиакомпании «Белавиа» в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил спецпредставитель США Джон Коул.

Он рассказал, что снять санкции с «Белавиа» Трамп приказал на встрече с участием нескольких десятков человек.

Как сообщалось, Лукашенко поблагодарил США за снятие части санкций с республики, отметив, что это облегчает работу, но не является главным направлением политики Минска.

