Самолет из Санкт-Петербурга в Челябинск задерживается на 2 с половиной часа

Это следует из данных на онлайн-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова.
«Статус: Задерживается. Санкт-Петербург → Челябинск. Номер рейса: 5Н 527. Время по расписанию: 07:20 12 сентября. Расчетное время: 09:50», — говорится в расписании.
Рейс выполняет авиакомпания Smartavia.
В обратном направлении опаздывают с вылетом три рейса в Северную столицу: это FV 6462 и SU 6462 (должны были отправиться в 06:15, сейчас расчетное время — 08:15) и 5Н 528 (вместо 08:00 вылетит в 10:30).
Также сильно задерживается с вылетом рейс У6 620 в Сочи: вместо 09:05 в 10:35.
По данным Росавиации, в настоящее время временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов введены в аэропорту Калуги.
ОБНОВЛЕНИЕ 07:25 В аэропорту Пулково в ночные часы были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. «Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда», — дополнительно сообщила Росавиация.
В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов.
Также аналогичные меры для обеспечения безопасности полетов введены в Иваново (Южный), Пскове и Ярославле (Туношна).