Алла Пугачева неожиданно рассказала о подготовке к своей скорой смерти

Единственной темой, которую Алла Борисовна обошла молчанием, стали вопросы завещания и места погребения. Учитывая её нынешнее проживание вне России с перемещениями между Кипром, Латвией и Израилем, остаётся неясным, где бы она желала обрести вечный покой. Примечательно, что даже в случае выражения воли о захоронении на родине, её супруг может столкнуться с трудностями в её исполнении, поскольку сам давно не посещал Москву.