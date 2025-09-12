Ричмонд
Алла Пугачева неожиданно рассказала о подготовке к своей скорой смерти

По словам артистки, это осознание побуждает её ценить каждое мгновение, проведенное с сыном и дочерью, и не избегать сложных дискуссий, включая темы смертности. Пугачёва отметила, что сохраняет философское спокойствие в этом вопросе и пока не задумывается о деталях собственных похорон.

В том же интервью певица коснулась скандального инцидента в шоу талантов «Фактор А», когда, по утверждениям, по её вине был исключен певец Ярослав Дронов (SHAMAN). Артистка также объяснила причины своего решения об эмиграции, последовавшего после включения супруга в реестр иностранных агентов.

Кроме того, Пугачёва выразила благодарность поклонникам за 50-летнюю преданность и ответную любовь, отвергнув многочисленные обвинения в предательстве родины, которые последовали после её отъезда. Она также призналась, что не питает симпатии к громкому титулу «Примадонна».

Единственной темой, которую Алла Борисовна обошла молчанием, стали вопросы завещания и места погребения. Учитывая её нынешнее проживание вне России с перемещениями между Кипром, Латвией и Израилем, остаётся неясным, где бы она желала обрести вечный покой. Примечательно, что даже в случае выражения воли о захоронении на родине, её супруг может столкнуться с трудностями в её исполнении, поскольку сам давно не посещал Москву.

Добавим, что Пугачева выступила категорически против исполнения собственных хитов во время траурной церемонии.

