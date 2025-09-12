Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 сентября

У Раков сейчас безоблачное настроение — кажется, что весь мир лежит у ваших ног. На самом деле это иллюзия: к вечеру выяснится, что о многом представители знака забыли, где-то не успели и кого-то подвели. Близкие будут критиковать их за отсутствие интереса к их делам и мнению. Рекомендуется больше коммуницировать — так Раки ничего не забудут и исправят недочеты.