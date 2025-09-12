Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 12 сентября 2025 года.
Овнов везде будут ожидать неожиданности. Осторожность поможет преодолеть преграды. Если представители знака рассчитывают на поддержку, им следует выслушать собеседника, а не вступать в конфликт сразу. Нужно постараться понять окружающих, посмотреть с их позиции на ситуацию, в которой не получается разобраться.
Давние задумки Тельцов получат сегодня реальную возможность осуществиться. При этом следует подумать, не стоит ли что-то изменить, поскольку времени прошло много. На работу окружающих сегодня будет влиять настроение представителей знака, поэтому им нужно вести себя тактично. Уверенность Тельцов в том, что они правы, ничем не подтверждена.
Близнецам не следует переутомляться, поскольку это плохо скажется на самочувствии. Представителей знака ждут серьезные дела и большие планы, и будет глупо, если они рухнут из-за простуды или более серьезных заболеваний. В общении с близкими следует меньше острить, не все сейчас правильно понимают юмор Близнецов.
У Раков сейчас безоблачное настроение — кажется, что весь мир лежит у ваших ног. На самом деле это иллюзия: к вечеру выяснится, что о многом представители знака забыли, где-то не успели и кого-то подвели. Близкие будут критиковать их за отсутствие интереса к их делам и мнению. Рекомендуется больше коммуницировать — так Раки ничего не забудут и исправят недочеты.
Львы хотят побыть в одиночестве, подумать о бренности существования, разобраться в своих мыслях, но им не удастся это сделать. Многие вынуждены будут отправиться в неинтересные командировки, проводить скучные занятия с учениками или решать деловые проблемы. Это стоит принять как данность — возможность подумать о бренности жизни появится чуть позже.
У Дев все должно быть строго регламентировано по их усмотрению, во всем должен быть порядок, а окружающие могут говорить лишь тогда, когда представители знака этого захотят. Пока это утопия, поэтому лучше сосредоточиться на бытовых или рабочих моментах, выбросить из головы негативное мнение об окружающих и поднять самому себе настроение.
Весы ждет отличный день для того, чтобы привести в порядок дела — оплатить счет за коммунальную службу, репетиторов, массажиста и прочее. После этой рутины нужно сесть за рабочие дела. Если предстоят сложные переговоры, следует прогуляться перед ними в одиночестве. Во время ходьбы придут мысли, как правильно выстроить конструктивный диалог.
У Скорпионов день подходит для занятий спортом и различных физических активностей. Если представители знака работают в офисе, нужно делать спортивные пятиминутки — это поднимет ваше настроение и желание работать. Окружающие заметят позитив, а начальство может поручить более интересную и денежную работу.
У Стрельцов начало дня будет спокойным и тихим, дела застопорятся. Сейчас время лучше провести за отдыхом, общаясь с друзьями и не занимаясь утомительными делами. Во второй половине дня появится шанс решить старые проблемы. Возможны незапланированные покупки, но не стоит тратить деньги на развлечения и вкладывать их в сомнительные бизнес-проекты.
Желание Козерогов создать шедевр может обрести реальные очертания, и не важно, они работают художником или в банке. Если добавить творческое начало в рабочий процесс, успех будет обеспечен. На представителей знака может обратить внимание противоположный пол — этот момент не стоит упускать. Наступит хорошее время для начала романтических отношений.
Водолеям нужно не надорваться, выполняя работу не только за себя, но и за других. Лучше поберечь силы, они пригодятся чуть позже. Стоит проявить осторожность в поездках. Вечером могут внезапно прийти гости. Скорее всего, вечеринка удастся, но главное, что представители знака узнают много сплетен, которые в будущем могут пригодиться.
Рыб ждет довольно эмоционально напряженный день. Они больше обычного волнуются и переживают, хотя порой сами не знают истинных причин беспокойства. Лучше сосредоточиться на каких-то простых и понятных практических делах, а также избежать лишних расходов, передает «Российская газета».