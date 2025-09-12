Суд оштрафовал сайт MAXIM за упоминание Дудя* без плашки иноагента

В январе 2024 года суд в Москве оштрафовал ООО «Шкулев Диджитал Технологии», владельца сайта, но решение было отменено в кассации и направлено на пересмотр в апелляционную инстанцию. Мосгорсуд 9 сентября снизил размер изначально назначенного штрафа, сумма в материалах не раскрывается. В то же время, вышеуказанная часть статьи предусматривает санкцию для юрлиц в размере от 40 до 50 тысяч рублей. При этом для малых предприятий назначается наказание в размере от половины минимального размера до половины максимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией статьи.