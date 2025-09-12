Ричмонд
Гагин рассказал о женщинах, зарабатывающих на интимных услугах для ВСУ

Некоторые украинки служат в ВСУ не ради обороны, а ради выгодного замужества и компенсаций за погибшего супруга, утверждает эксперт Ян Гагин. Часть из этих женщин занимается оказанием интим-услуг.

Источник: Аргументы и факты

В рядах ВСУ много женщин, которые занимаются оказанием интимных услуг в зоне боевых действий. Об этом aif.ru заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Есть барышни, которые как с картинки. Они оказывают интимные услуги на фронте, камуфлируясь под украинских военнослужащих. Они только этим там зарабатывают», — сказал Гагин.

Ранее пленный украинский боевик нацбатальона «Азов»* Александр Федотов заявил, что вступившие в ряды ВСУ девушки используются солдатами украинской армии как «тыловые жены».

По словам Гагина, женщины идут в ВСУ, чтобы выйти замуж и получить «похоронные». Украинские боевики относятся к «тыловым женам» как к вещи, добавил он.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.