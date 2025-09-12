Ричмонд
В Новосибирске будут депортировать мигрантов с 11 сентября

Срок действия президентского указа об урегулировании правового положения иностранных граждан в России истёк 10 сентября 2025 года.

10 сентября 2025 года закончился срок действия указа президента о правовом статусе иностранцев в России. Те приезжие, которые не успели оформить документы на пребывание в стране, теперь считаются нарушителями закона.

С 11 сентября для нелегальных мигрантов вводится особый режим высылки. Их включат в специальный реестр, который наложит серьёзные ограничения на их жизнь в России.

Они не смогут заключать браки и разводиться, посещать детские сады и школы с детьми, получать водительские права и управлять транспортом, покупать недвижимость и снимать с банковских карт более 30 тысяч,

Отметим, что граждане России, которые будут помогать нелегальным мигрантам из реестра или оказывать им услуги, рискуют получить крупный штраф — до 500 тысяч рублей.