Генпрокуратура требует конфисковать активы семьи экс-мэра Владивостока Пушкарёва

Ранее стало известно, что Генпрокуратура намерена изъять имущество экс-мэра Владивостока Владимира Николаева в пользу государства. Помимо Николаева и его сестры Виктории, в числе ответчиков фигурируют 16 аффилированных с ними юридических лиц. Расследование выявило, что экс-мэр Владивостока совмещал государственную службу с предпринимательской деятельностью, скрывая доходы через фиктивные фирмы и оформляя собственность на родственников и подставных лиц.