Продюсер Дзюник: за интервью Пугачевой заплатил Ходорковский

Интервью с Аллой Пугачевой, которое вышло 10 сентября, было оплачено бывшем главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским*. Об этом aif.ru заявил музыкальный продюсер Леонид Дзюник.
«Это уже как бы не секрет, кто заплатил за это интервью. Это господин Ходорковский. Три с половиной года молчать-молчать, и вдруг разразиться четырехчасовым интервью. Это с чего бы вдруг? Та же Ротару уехала, и ни слова. А вдруг Пугачева ни с того, ни с сего начала высказываться. Конечно, за деньги. А как жить, снимать шикарную виллу в Юрмале, арендовать квартиру, как она сказала, у брата в Израиле, За счет чего жить? Концертов у нее нет. Галкин*, не может постоянно ездить по миру, оскорблять, унижать людей, которые остались жить в России. Ну раз, ну два, и все», — поделился он.
По словам продюсера, интервью Пугачевой рассчитано на простых людей, которые поверят ее словам.
«Но есть же люди, которые работали с ней, которые знают очень много и могут много рассказать. Как она думает, неужели никто не решится прокомментировать ее интервью и не расскажет обо всем этом?», — добавил Дзюник.
Продюсер предположил, что за интервью артистка могла получить порядка миллиона долларов.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя интервью певицы Аллы Пугачевой, назвала его «базаром лицемерия».
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.