Продюсер Дзюник: за интервью Пугачевой заплатил Ходорковский

«Это уже как бы не секрет, кто заплатил за это интервью. Это господин Ходорковский. Три с половиной года молчать-молчать, и вдруг разразиться четырехчасовым интервью. Это с чего бы вдруг? Та же Ротару уехала, и ни слова. А вдруг Пугачева ни с того, ни с сего начала высказываться. Конечно, за деньги. А как жить, снимать шикарную виллу в Юрмале, арендовать квартиру, как она сказала, у брата в Израиле, За счет чего жить? Концертов у нее нет. Галкин*, не может постоянно ездить по миру, оскорблять, унижать людей, которые остались жить в России. Ну раз, ну два, и все», — поделился он.