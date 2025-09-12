Ричмонд
Священник Мхлакела заявил, что скоро произойдет Второе пришествие Христа

Священник из ЮАР Джошуа Мхлакела сообщил, что в сентябре случится Второе пришествие Иисуса Христа. Об этом написало издание Daily Express US.

По его словам, он получил откровение от самого Христа во время последнего видения.

— Я видел Иисуса сидящим на своем престоле и ясно слышал, как он сказал: «Я скоро приду», — заявил священник.

Он уточнил, что Второе пришествие произойдет 23 и 24 сентября.

Авторы публикации отметили, что на 23 сентября выпадает еврейский праздник Труб, или Рош ха-Шана. Мхлакела рассказал, что Христос сообщил ему о своем Втором пришествии во время праздника Труб.

Православным верующим напомнили, по каким признакам можно распознать приближение апокалипсиса. Так, человечество всегда искало и будет искать ответ на вопрос о конце света. Для неверующих апокалипсис — это страшное событие, тогда как верующие понимают его как начало Второго пришествия Христа и Страшного суда. В этот момент праведные души отправятся в Небесный Иерусалим, а грешников ожидает геенна огненная.