Скончалась основатель омского ансамбля танца «Иртыш»

В Омске на 66-м году жизни скончалась Светлана Штаненко (Титова), заслуженный работник культуры РФ, основатель и художественный руководитель муниципального ансамбля танца «Иртыш». Об этом сообщили 11 сентября в БУК «Ансамбль танца “Иртыш”.
посвятила жизнь хореографическому искусству и оставила значительный след в жизни региона. Профессиональный путь Светланы Николаевны включал работу в ведущих коллективах СССР — ансамблях танца Белоруссии, Украины и столичном ансамбле Игоря Моисеева. Затем мастер выступала в составе Омского русского народного хора. С 1984 по 1988 год Штаненко трудилась балетмейстером омских коллективов «Метелица» и «Сибирочка».
С 1989-го возглавила созданный ею муниципальный ансамбль танца «Иртыш», Светлана руководила им более трех десятилетий.
Редакция «КП Омск» соболезнует родным и близким умершей.