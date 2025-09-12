Скончалась основатель омского ансамбля танца «Иртыш»

посвятила жизнь хореографическому искусству и оставила значительный след в жизни региона. Профессиональный путь Светланы Николаевны включал работу в ведущих коллективах СССР — ансамблях танца Белоруссии, Украины и столичном ансамбле Игоря Моисеева. Затем мастер выступала в составе Омского русского народного хора. С 1984 по 1988 год Штаненко трудилась балетмейстером омских коллективов «Метелица» и «Сибирочка».