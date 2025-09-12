Диетолог Поляков рассказал о вреде бутербродов с колбасой и сыром

Бутерброды с колбасой и сыром считаются не самым полезным вариантом завтрака, а подобные перекусы в течение дня могут привести к ожирению. Об этом aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
«Что представляет собой любой бутерброд? Это хлеб, который, как правило с дрожжами, с различными разрыхлителями, качество которого часто оставляет желать лучшего. Колбасные изделия давно отнесли к группе рискообразующих продуктов, их регулярное употребление повышает риск онкологии», — отметил Поляков.
Среди сырных продуктов встречается много контрафакта, где вместо молочных жиров используют гибридные продукты, добавил врач.
«Но даже если это натуральный сыр хорошего качества, то у многих людей плохая переносимость коровьего белка казеина. Из-за этого бутерброды с колбасой и сыром могут вызывать проблемы с желудочно-кишечным трактом, отечный синдром. В целом бутерброды — это очень высококалорийный перекус, который дает весьма умеренную сытость на короткий промежуток времени», — сказал Поляков.
Перекусы бутербродами в течения дня могут привести к избыточному весу и ожирению.
«Поэтому использовать такой вариант перекуса стоит только в самом крайнем случае, когда совсем ничего под рукой нет».
