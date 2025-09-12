Липовой сказал, что будет с телом предателя Кузьминова при передаче в РФ

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой рассказал aif.ru, что будет с телом летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего Ми-8 и впоследствии убитого в Испании, в случае передачи его тела в РФ.
Как стало известно, мать Кузьминова участвовала в опознании сына и жаловалась, что испанские власти не возвращают ей тело для похорон.
«Когда предателей настигает заслуженная кара… Дело в том, что возмездие настигает по-разному: кто-то погибает от пули, кто-то от взрыва, от кого-то вообще ничего не остается. Поэтому в данной ситуации, если говорить о передаче тела, то вполне возможно, что его могут передать матери, родным и близким для захоронения в России. Вообще, общей широкой практики в данном случае нет, не наработана в связи с тем, что в нашей стране это очень редкое явление. И здесь очень много факторов, которые влияют на окончательно принятое решение», — сказал Липовой.
Генерал-майор также отметил, что, скорее всего, какие-то решения по дальнейшей судьбе тела Кузьминова уже были приняты, учитывая, что убили его в феврале прошлого года.
«По идее, его давно уже должны были захоронить. Мы же понимаем, что труп долго хранить нельзя», — отметил Липовой.
При этом он констатировал, что в Испании Кузьминов никому не нужен, а Россия, как государство, не будет препятствовать родным бывшего летчика в намерении похоронить его на родине.
«К человеку, пусть и совершившему предательство, после смерти уже особых претензий нет. Поэтому тело отдают родственникам, а они уже решают, что с ним дальше делать», — подытожил Липовой.
В ноября 2024 года CBS News сообщало, что Кузьминова похоронили в безымянной могиле.