Липовой сказал, что будет с телом предателя Кузьминова при передаче в РФ

«Когда предателей настигает заслуженная кара… Дело в том, что возмездие настигает по-разному: кто-то погибает от пули, кто-то от взрыва, от кого-то вообще ничего не остается. Поэтому в данной ситуации, если говорить о передаче тела, то вполне возможно, что его могут передать матери, родным и близким для захоронения в России. Вообще, общей широкой практики в данном случае нет, не наработана в связи с тем, что в нашей стране это очень редкое явление. И здесь очень много факторов, которые влияют на окончательно принятое решение», — сказал Липовой.