Суд Красноярска отменил штраф за смайлик-клоуна в дачном чате

В обосновании отмены постановления суд отметил, что следствие не предоставило доказательств неприличной формы высказывания, а также не подтвердило, что эмодзи в виде клоуна было направлено на унижение чести и достоинства собеседницы. Значимым фактором стало отсутствие лингвистической экспертизы, которая могла бы объективно оценить контекст и смысл сообщений.