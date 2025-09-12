Суд Красноярска отменил штраф за смайлик-клоуна в дачном чате

Советский районный суд Красноярска отменил решение о штрафе в 5000 рублей, ранее вынесенный местной жительнице за использование слова «хабалка» и смайлика-клоуна в дачном Telegram-чате. Об этом свидетельствуют материалы дела, опубликованные в базе «Гарант».
Изначально мировой суд привлек женщину к административной ответственности по статье 5.61 КоАП РФ (оскорбление) после жалобы одной из участниц чата. Однако вышестоящая инстанция пересмотрела это решение, указав на отсутствие состава правонарушения.
В обосновании отмены постановления суд отметил, что следствие не предоставило доказательств неприличной формы высказывания, а также не подтвердило, что эмодзи в виде клоуна было направлено на унижение чести и достоинства собеседницы. Значимым фактором стало отсутствие лингвистической экспертизы, которая могла бы объективно оценить контекст и смысл сообщений.
Несмотря на первоначальную поддержку иска прокуратурой, районный суд постановил, что отдельно взятый вульгаризм и смайлик не образуют состава административного правонарушения. Штраф с гражданки был полностью отменен.