Трамп посмотрел бейсбольный матч, находясь за пуленепробиваемым стеклом

Меры безопасности ужесточеыы как на стадионе, так и в самом Нью-Йорке.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп посмотрел бейсбольный матч на стадионе «Янки» в Нью-Йорке, он находился за пуленепробиваемым стеклом.

Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.

«Пуленепробиваемое стекло отделяет места под открытым небом от остальной части стадиона», — говорится в сообщении.

По данным американских средств массовой информации, меры безопасности ужесточены как на стадионе, так и в самом городе. На улицах Нью-Йорка дежурят усиленные отряды правоохранителей.

Напомним, в Соединённых Штатах убили 31-летнего политика Чарли Кирка. В сторонника Трампа выстрелили во время его выступления в университете в штате Юта.

Ранее сообщалось, что появилась фотография винтовки, с помощью которой могли убить Кирка.

