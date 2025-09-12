Трамп посмотрел бейсбольный матч, находясь за пуленепробиваемым стеклом

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп посмотрел бейсбольный матч на стадионе «Янки» в Нью-Йорке, он находился за пуленепробиваемым стеклом.
Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.
«Пуленепробиваемое стекло отделяет места под открытым небом от остальной части стадиона», — говорится в сообщении.
По данным американских средств массовой информации, меры безопасности ужесточены как на стадионе, так и в самом городе. На улицах Нью-Йорка дежурят усиленные отряды правоохранителей.
Напомним, в Соединённых Штатах убили 31-летнего политика Чарли Кирка. В сторонника Трампа выстрелили во время его выступления в университете в штате Юта.
Ранее сообщалось, что появилась фотография винтовки, с помощью которой могли убить Кирка.