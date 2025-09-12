Мацуев представил мировую премьеру сольной программы на фестивале в Иркутске

В Иркутске на XX международном фестивале академической музыки «Звезды на Байкале» (6+) народный артист России Денис Мацуев представил мировую премьеру сольного концерта (6+). В новой программе прозвучали произведения Шуберта, Шумана и Листа, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.
Концерт состоялся 11 сентября в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского.
Напомним, в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского стартовал XX Международный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале» (6+). Фестиваль проходит с 2 по 18 сентября и собрал около 500 участников — известных оркестров, солистов и молодых исполнителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов.
Концерт открытия исполнил Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. Солировали Денис Мацуев (фортепиано), Мария Баракова (меццо-сопрано) и легендарный скрипач Вадим Репин. В программе прозвучали произведения Чайковского, Сен-Санса, Россини, Римского-Корсакова, Бизе и Бетховена, а также «Кармен Сюита» в память о Родионе Щедрине.