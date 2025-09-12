Мацуев представил мировую премьеру сольной программы на фестивале в Иркутске

Напомним, в Иркутском областном музыкальном театре им. Н. М. Загурского стартовал XX Международный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале» (6+). Фестиваль проходит с 2 по 18 сентября и собрал около 500 участников — известных оркестров, солистов и молодых исполнителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов.