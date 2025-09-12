В Слюдянке простились с погибшим бойцом СВО Владимиром Сороковиковым

В Слюдянке 11 сентября 2025 года простились с погибшим бойцом СВО Владимиром Сороковиковым. Об этом сообщает мэр Слюдянского района Алексей Шульц.
— Детство военнослужащего прошло в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. После Владимир Валерьевич поступил в ПУ-16, что в Байкальске. Выучился на автослесаря, — пишет в сети Алексей Шульц.
Окончив училище, боец был призван в армию, службу проходил в Чите. Демобилизовался в звании младшего сержанта. «За ленточку» отправился в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации. Пал при выполнении боевого задания 16 июня, ему было 38 лет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зоне проведения специальной военной операции героически погиб Алексей Рачинский из Слюдянки. Военнослужащий пал при выполнении боевого задания 25 марта 2025 года, ему было 45 лет.