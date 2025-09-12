В Слюдянке простились с погибшим бойцом СВО Владимиром Сороковиковым

Окончив училище, боец был призван в армию, службу проходил в Чите. Демобилизовался в звании младшего сержанта. «За ленточку» отправился в сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации. Пал при выполнении боевого задания 16 июня, ему было 38 лет.