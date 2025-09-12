Гагин рассказал об особой жестокости женщин в рядах ВСУ

Женщины в ВСУ не воюют наряду с мужчинами, но их привлекают в качестве связистов и операторов БПЛА, они часто оказываются более жестокими, чем мужчины. Об этом aif.ru заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.
«Женщины не могут воевать наравне с мужчинами. Но есть женщины в медицинской службе, связистами могут быть. Есть целые женские подразделения операторов беспилотных систем в ВСУ. И противник их достаточно активно использует. Женщины более внимательны к деталям и, к сожалению, они чаще оказываются более жестокими, в том числе при поражении гражданских целей», — сказал Гагин.
Также он отдельно отметил категорию женщин, которые приезжают на передовую для оказания интимных услуг.
Ранее пленный украинский боевик нацбатальона «Азов»* Александр Федотов заявил, что вступившие в ряды ВСУ девушки используются солдатами украинской армии как «тыловые жены».
По словам Гагина, боевики ВСУ относятся к «тыловым женам» как к вещи.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.