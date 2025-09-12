Гагин рассказал об особой жестокости женщин в рядах ВСУ

«Женщины не могут воевать наравне с мужчинами. Но есть женщины в медицинской службе, связистами могут быть. Есть целые женские подразделения операторов беспилотных систем в ВСУ. И противник их достаточно активно использует. Женщины более внимательны к деталям и, к сожалению, они чаще оказываются более жестокими, в том числе при поражении гражданских целей», — сказал Гагин.