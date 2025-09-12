В Новосибирске хотят запретит продажу алкоголя на время СВО

Такая инициатива была направлена премьер-министру Михаилу Мишустину.
С такой инициативой выступила межрегиональная общественная организация «Отцы рядом». Об этом пишет издание BFM-Новосибирск.
Инициатива о запрете продажи алкоголя была направлена премьер-министру Михаилу Мишустину.
Документ содержит предложение о временном ограничении реализации спиртных напитков. Запрет предлагается распространить на все торговые точки — от небольших киосков до крупных супермаркетов, а также на предприятия общественного питания, включая рестораны, бары и кафе.
Единственное исключение в предлагаемом запрете — это безалкогольное пиво, которое планируется оставить в свободном доступе.
Такие меры, по мнению организации, помогут бойцам СВО собраться с духом, оставаться в здравом уме и взвешивать свои решения.
Организация предлагает запустить масштабную антиалкогольную кампания с привлечением правоохранителей, медиков и активистов.
В рамках проекта планируется не только информировать население о вреде спиртного, но и организовать активную работу по созданию здоровой альтернативы — спортивные состязания, культурные мероприятия и развлекательные программы для всех возрастов.