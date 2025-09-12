Ричмонд
В аэропортах Петербурга, Иванова, Пскова и Ярославля вводили ограничения

Ограничения действовали в ночное время и касались как приёма, так и выпуска воздушных судов.

Источник: Аргументы и факты

Ночью в четырех аэропортах, включая петербургский Пулково, были введены временные ограничения на приём и вылет самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. К числу аэропортов с ограничениями также относятся Иваново (Южный), Псков и Ярославль (Туношна).

В официальном заявлении отмечается, что ограничения действовали в ночное время и касались как приёма, так и выпуска воздушных судов. Такие меры повлияли на организацию авиасообщения в указанных регионах.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что временные ограничения на использование воздушного пространства в некоторых районах Ленинградской области затронули маршруты полётов в Калининград и обратно. В связи с этим в аэропорту Храброво возможны изменения в расписании рейсов.

Ранее сообщалось, что аэропорт Геленджика принял первый за три года рейс. Рейс осуществила авиакомпания «Аэрофлот».