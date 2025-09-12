В аэропортах Петербурга, Иванова, Пскова и Ярославля вводили ограничения

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что временные ограничения на использование воздушного пространства в некоторых районах Ленинградской области затронули маршруты полётов в Калининград и обратно. В связи с этим в аэропорту Храброво возможны изменения в расписании рейсов.