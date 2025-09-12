С начала 2025 года жилье получили 478 омских сирот

Для решения вопроса обеспечения жильем применяют несколько механизмов. Недвижимость приобретают в новостройках у региональных компаний через «Региональный жилищный центр». В муниципальных районах преимущественно предоставляют одноэтажные дома на двух или четырех хозяев с полным комплектом коммуникаций и приусадебными участками. Минимальная площадь жилья составляет 33 квадратных метра на одного получателя. Все квартиры передают с правом последующего оформления в собственность.