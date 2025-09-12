Ричмонд
С начала 2025 года жилье получили 478 омских сирот

12 выпускникам детских домов выдали квартиры в начале сентября.

Источник: Комсомольская правда

За 11 дней наступившей осени в Омской области получили квартиры 12 бывших выпускников детских домов в поселках Саргатка и Ачаирский. Общее число обеспеченных жильем сирот с начала 2025 года достигло 478 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Для решения вопроса обеспечения жильем применяют несколько механизмов. Недвижимость приобретают в новостройках у региональных компаний через «Региональный жилищный центр». В муниципальных районах преимущественно предоставляют одноэтажные дома на двух или четырех хозяев с полным комплектом коммуникаций и приусадебными участками. Минимальная площадь жилья составляет 33 квадратных метра на одного получателя. Все квартиры передают с правом последующего оформления в собственность.

Сиротам также предоставляют жилье в новых микрорайонах, построенных в рамках крупных инвестиционных проектов. Тем, кто предпочитает самостоятельный выбор квартир, выдают сертификаты и свидетельства на получение субсидий.

«Дополнительно в регионе реализуется подход по инвестированию в строительство домов, находящихся в высокой степени готовности. Их ввод в эксплуатацию запланирован на текущий год», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что происходит на рынке недвижимости в Омске.