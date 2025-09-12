Ричмонд
Врач объяснила, как современные технологии уничтожают память школьников

Невролог Батышева: Цифровые технологии разрушают долгосрочную память детей.

Источник: Комсомольская правда

Современные школьники сталкиваются с серьезными проблемами из-за цифровых технологий, которые становятся причиной перегрузки мозга. Дети все больше начинают мыслить в формате «копировать — вставить». Об этом KP.RU рассказала Татьяна Батышева, директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы, заведующая кафедрой неврологии, физической и реабилитационной медицины детского возраста РУДН.

— Голосовой помощник ответит на все вопросы, а значит ребенку не нужно запоминать информацию надолго и страдает долгосрочная память. Мозг обедняется. У современного человека мозг ориентирован на непрерывное частичное внимание. Поэтому человеку сложно сосредоточиться, — отметила медик.

Часто на прием к неврологу дети приходят с жалобами на бессонницу, тревогу и головные боли. Это связано с нарушением способности принимать взвешенные решения, что также отражается на их поведении.

— Наступает «аналитический паралич», когда операционная память человека переполнена отдельными деталями, а общая картина так и не сложилась. Поэтому цифровое поколение становится особенно интересно для преступников. Учитывая психологические особенности подростка, они заставляют его делать те или иные противоправные действия, — заключила эксперт.