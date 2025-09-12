Попов: после крушения Су-27 на Запорожье их счет у ВСУ пошел на единицы

«Харьковский авиационный завод практически на боку лежит, почти не работает. Там только немного беспилотников выпускают. К тому же по цеху предприятия на прошлой неделе был нанесен удар. Периодически работает авиационный завод под Киевом, какие-то заказы выполняет. Под Винницей и во Львове еще есть ремонтные заводы, где относительно спокойно, но возможности все равно ограничены», — подытожил Попов.