Попов: после крушения Су-27 на Запорожье их счет у ВСУ пошел на единицы

После крушения Су-27 этих истребителей у Украины осталось до 18 единиц. Об этом aif.ru сообщил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
Ранее стало известно, что 11 сентября на запорожском направлении во время выполнения боевого задания потерпел крушение украинский истребитель, летчик погиб.
«Я думаю, что у них сейчас истребителей Су-27 штук 15−18 осталось. МИГ-29 — 20−24, их запас вроде и большой, но в основном они находятся в нерабочем состоянии. Как правило, в данном случае военные занимаются каннибализмом авиационным, то есть запчастями их используют и ждут, когда отремонтируют машины на заводах», — сказал Попов.
При этом с ремонтом истребителей постоянно возникают проблемы.
«Харьковский авиационный завод практически на боку лежит, почти не работает. Там только немного беспилотников выпускают. К тому же по цеху предприятия на прошлой неделе был нанесен удар. Периодически работает авиационный завод под Киевом, какие-то заказы выполняет. Под Винницей и во Львове еще есть ремонтные заводы, где относительно спокойно, но возможности все равно ограничены», — подытожил Попов.
Ранее Попов в беседе с aif.ru выдвинул версию, что Су-27 ВВС Украины мог разбиться, так как проиграл дуэль российскому беспилотнику «Герань».