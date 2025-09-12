Кофе рискует взлететь в цене из-за новых правил

Себестоимость кофе и прочих товаров может увеличиться до 40%
Ассоциация производителей чая и кофе «Росчайкофе» обратилась в Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой перенести сроки обязательной маркировки продукции. По данным ассоциации, новые требования могут привести к сбоям в поставках чая и кофе уже в 2026 году из-за неготовности отрасли к внедрению системы идентификации.
«Рост себестоимости товара составляет более 6%, а в случае с чаем в индивидуальном саше — от 25% до 40%», — говорится в письме ассоциации в Минпромторг. Его слова приводит «Известия».
В документе также указывается, что высокая скорость производства затрудняет нанесение кодов и может снизить производительность предприятий на 10−20%. Кроме того, по оценкам экспертов, прямые затраты на внедрение маркировки для крупных компаний составят в среднем от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей. Ассоциация опасается, что это приведет к сбоям в поставках продукции на рынок.
Эксперимент по маркировке кофе, чая и какао проводился с 1 июня по 31 августа 2025 года. С 1 сентября производители должны зарегистрироваться в системе «Честный знак», а переход на обязательную маркировку будет проходить поэтапно: с декабря под нее попадут напитки с какао, с апреля — чаи и напитки на их основе, а с июня 2026 года — кофе и его заменители.
В Минпромторге подчеркнули, что новые правила помогут снизить долю фальсифицированной продукции, которая по данным Высшей школы экономики достигает 13%. «По результатам проведенных тестирований установлено, что размеры упаковки, содержащей более 18 г, позволяют наносить средство идентификации с соблюдением требований к качеству нанесения в целях обеспечения его считывания техническими средствами», — отметил представитель министерства.
Система обязательной маркировки «Честный знак» внедряется в России поэтапно с 2025 года и уже распространяется на различные отрасли, включая строительные материалы, косметику и средства гигиены. Ранее аналогичные меры вводились для борьбы с контрафактом моторных масел, однако опасения о резком росте цен не подтвердились. Новые требования к маркировке чая и кофе также направлены на снижение доли фальсификата на рынке.