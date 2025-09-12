Кофе рискует взлететь в цене из-за новых правил

Эксперимент по маркировке кофе, чая и какао проводился с 1 июня по 31 августа 2025 года. С 1 сентября производители должны зарегистрироваться в системе «Честный знак», а переход на обязательную маркировку будет проходить поэтапно: с декабря под нее попадут напитки с какао, с апреля — чаи и напитки на их основе, а с июня 2026 года — кофе и его заменители.