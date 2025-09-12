Петербургский СКА неожиданно одержал первую победу в сезоне

Ранее СКА потерпел поражения от «Шанхай Дрэгонс» (4:7) и нижегородского «Торпедо» (2:3 в овертайме). В следующем матче, 14 сентября, петербуржцы примут тольяттинскую «Ладу», в то время как челябинский клуб отправится на выездную игру с «Сочи».