Петербургский СКА неожиданно одержал первую победу в сезоне

Хоккеисты петербургского СКА добились уверенной домашней победы над челябинским «Трактором» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе армейцев шайбы забросили Матвей Короткий на 14-й минуте, Марат Хайруллин (24-я минута), Матвей Поляков (28-я), Бреннан Менелл (47-я) и Сергей Плотников, отправивший шайбу в пустые ворота за две минуты до окончания встречи.
Со стороны «Трактора» отличились Пьеррик Дюбе (28-я минута) и Александр Кадейкин (38-я минута).
Эта победа стала для СКА первой в текущем чемпионате после трёх проведённых матчей. Набрав 3 очка, петербургский клуб поднялся на шестое место в таблице Западной конференции.
«Трактор» с 4 очками после четырёх игр продолжает возглавлять Восточную конференцию.
Ранее СКА потерпел поражения от «Шанхай Дрэгонс» (4:7) и нижегородского «Торпедо» (2:3 в овертайме). В следующем матче, 14 сентября, петербуржцы примут тольяттинскую «Ладу», в то время как челябинский клуб отправится на выездную игру с «Сочи».
Читайте также: Ларионов заявил, что СКА в игре с «Трактором» полностью контролировал игру.