Штурмовик РФ увернулся от летящих FPV-дронов ВСУ и сбил их из автомата

Военнослужащий отразил атаку беспилотников под Красноармейском в ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий увернулся от летящих FPV-дронов Вооружённых сил Украины, а затем уничтожил их из автомата, сообщает Минобороны РФ.

«Благодаря грамотным действиям и применению навыков, отработанных в ходе подготовки, боец успешно уклонился от дронов ВСУ и продолжил движение до назначенной точки. Это позволило ему присоединиться к основной группе штурмовиков для дальнейшего продвижения на позиции противника», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что штурмовик группировки войск «Центр» отразил атаку беспилотников ВСУ под Красноармейском в Донецкой народной республике.

«Военнослужащий алейского мотострелкового соединения преодолевал открытый участок местности вдоль лесополосы», — рассказали в МО.

Штурмовик не только отразил атаку скоростных FPV-дронов, военнослужащему удалось избежать сброса боеприпасов с БПЛА противника.

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ выстрелом из гаубицы Д-30 попал в тоннель с солдатами Вооружённых сил Украины.

