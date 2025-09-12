Рассказываем, что запрещено проносить с собой на выборы 12−14 сентября в Иркутске

В период выборов 12−14 сентября в Иркутске действуют особые правила безопасности на всех избирательных участках. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, для обеспечения порядка и защиты людей введены строгие ограничения на пронос определенных предметов.
— Под запрет попали: алкоголь, наркотики, пиротехника, дымовые шашки, легковоспламеняющиеся жидкости, колюще-режущие предметы, оружие любого типа, а также материалы экстремистского или оскорбительного содержания, — сказано в сообщении администрации.
Власти призывают быть внимательными и немедленно сообщать о любых подозрительных предметах или людях представителям участковой комиссии или полиции. Категорически запрещается самостоятельно трогать, передвигать или вскрывать подозрительные объекты. В случае объявления эвакуации необходимо сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям организаторов и правоохранителей. Подробнее о выборах губернатора Иркутской области — в материале КП-Иркутск.