Рассказываем, что запрещено проносить с собой на выборы 12−14 сентября в Иркутске

Власти призывают быть внимательными и немедленно сообщать о любых подозрительных предметах или людях представителям участковой комиссии или полиции. Категорически запрещается самостоятельно трогать, передвигать или вскрывать подозрительные объекты. В случае объявления эвакуации необходимо сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям организаторов и правоохранителей. Подробнее о выборах губернатора Иркутской области — в материале КП-Иркутск.