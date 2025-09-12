Первый в России филиал северокорейского вуза откроется в Новосибирске

Сейчас университет ищет подходящего помещения, возможно, его разместят в новом корпусе поточных аудиторий. Планируется активное взаимодействие, включая обмен студентами и преподавателями. Рассматривается даже возможность внедрения системы двойных дипломов — при условии, что талантливые студенты из КНДР проведут в НГУ не менее года.