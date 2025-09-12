Ричмонд
Первый в России филиал северокорейского вуза откроется в Новосибирске

Открытие запланировано на 2025−2026 год.

В новосибирском Академгородке появится первое в России отделение крупнейшего северокорейского вуза — Университета имени Ким Ир Сена из Пхеньяна. Открытие представительства запланировано на 2025−2026 годы, сообщил ректор НГУ Михаил Федорук изданию ТАСС.

Сейчас университет ищет подходящего помещения, возможно, его разместят в новом корпусе поточных аудиторий. Планируется активное взаимодействие, включая обмен студентами и преподавателями. Рассматривается даже возможность внедрения системы двойных дипломов — при условии, что талантливые студенты из КНДР проведут в НГУ не менее года.