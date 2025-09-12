Тысячи мигрантов отказались вести детей в российские школы

В российские школы с апреля по август 2025 года были поданы документы на обучение 23 616 детей-иностранцев. Однако к тестированию по русскому языку допустили только 8 223 ребенка. В итоге успешно сдать экзамен и поступить в образовательные учреждения смогли лишь 2 964 школьника — это 12,6% от общего числа заявленных, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. Причиной такого положения стали пробелы в информировании родителей, языковые барьеры, а также намеренное уклонение от подачи документов.