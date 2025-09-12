Офицер Дандыкин рассказал о подводной операции «Труба»

Опыт операции «Поток» могут использовать под водой. Таким мнением поделился с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Опыт операций, подобных “Потоку”, накопленный десятилетиями, тщательно анализируется и используется. Может быть, его используют при подготовке операций под водой», — сказал он.
Военный эксперт подчеркнул, что российские военные при проведении операций под Авдеевкой, «Потока» под Суджей и взятия под контроль железнодорожного Антоновского моста в Херсонской области совершили то. что могли считаться невозможным.
«Подобные операции проводятся не в первый раз, но, тем не менее, каждый раз думается, что это не может быть, а наши военные это делают. Самая такая серьезная операция это было, конечно в районе Суджи, это подвиг всех, кто там находился. “Поток” решил вопрос нахождение врага на Курской земле», — добавил он.
Военный эксперт подчеркнул, что военные операции с использованием подземных коммуникаций являются российским ноу-хау.