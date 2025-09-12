Япония ввела санкции против 14 россиян и 48 компаний и организаций из РФ

Новые антироссийские санкции ввела Япония. Ограничения коснутся 14 физических лиц, имеющих российское гражданств, а также 48 компаний и организаций из Российской Федерации. Также под рестрикции попали три компании с Сейшел и Маршалловых островов. Об этом информирует правительство Японии.
Также сообщается, что ограничения на экспорт введены Японией в отношении двух российских компаний и ряда компаний из Турции, Китая и ОАЭ.
Кроме того, Япония снизила порог цены на импорт сырой нефти из России. Ранее он составлял $60, теперь же установлен порог в $47,6, сказано в релизе японского МИД.
Ранее представитель Еврокомиссии Подеста заявила, что Евросоюз не планирует ослаблять санкции против России, даже если на Украине будет достигнуто перемирие.
Также сообщалось, что Еврокомиссия в рамках разработки 19-го пакета антироссийских санкций изучает возможность введения дополнительных ограничений на выдачу туристических виз гражданам России.