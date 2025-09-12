Япония ввела санкции против 14 россиян и 48 компаний и организаций из РФ

Новые антироссийские санкции ввела Япония. Ограничения коснутся 14 физических лиц, имеющих российское гражданств, а также 48 компаний и организаций из Российской Федерации. Также под рестрикции попали три компании с Сейшел и Маршалловых островов. Об этом информирует правительство Японии.