Первые осенние заморозки придут в Башкирию на этой неделе

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. Так, сегодня, 12 сентября, местами пройдут небольшие дожди, в южных районах ночью возможны умеренные осадки, а также ожидается порывистый ветер. Воздух днем прогреется до +11…+16°.
В субботу, 13 сентября, осадков не ожидается. Ветер будет северного направления. Ночью столбики термометров покажут +1…+6°, местами возможны заморозки до −3°. Днем температура воздуха составит +11…+16°.
В воскресенье, 14 сентября, характер погоды не изменится. Ночью температура составит +3…+8°, в отдельных районах заморозки до −3°. Днем воздух прогреется до +13…+18°.
