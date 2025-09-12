Ричмонд
Первый зам прокурора Пермского края проведет выездные приемы

Выездные приемы граждан в Ильинском муниципальном округе и Орджоникидзевском районе Перми проведет первый заместитель прокурора Пермского края Максим Филиппов.

Сегодня, 12 сентября, прием состоится в прокуратуре Ильинского района. Записаться можно в территориальной прокуратуре и по телефону 8 (34276)9−19−04.

Во вторник, 16 сентября, встреча с гражданами пройдет в прокуратуре Орджоникидзевского района Перми. Предварительная запись ведется в территориальной прокуратуре и по телефону 8 (342) 275−22−23.