Дибров предложил 18-летней дочери Даны Борисовой продолжить общение

Стало известно, что оставит Дмитрий Дибров своей супруге Полине после развода. Подробностями о разделе имущества поделилась знакомая жены шоумена. По ее словам, Полина ушла от мужа «в одних трусах». Она уточнила, что это предложил Роман Товстик ради мирового соглашения, где прописано, что Дибров не должен говорить плохие вещи о Полине.