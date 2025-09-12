Дибров предложил 18-летней дочери Даны Борисовой продолжить общение

Телеведущий Дмитрий Дибров недавно посетил день рождения дочери коллеги Даны Борисовой и задал 18-летней Полине Аксеновой вопрос о личной жизни. Ролик с торжества он разместил в социальной сети.
— Если бы какая-нибудь девушка захотела увести у тебя твоего молодого человека, какой метод помог бы ей больше всего? — поинтересовался шоумен у девушки.
Она сказала, что если парня можно увести, то удерживать его не стоит.
— Просто он меня не любил, если получилось увести. Ну и пусть уводит. Если можно увести, зачем он нужен? — заявила Полина.
Под видео Дибров обратился к дочери Борисовой.
— Я смотрю, наша встреча с тобой наделала много шума, а как насчет того, чтобы продолжить общение? — написал он.
Стало известно, что оставит Дмитрий Дибров своей супруге Полине после развода. Подробностями о разделе имущества поделилась знакомая жены шоумена. По ее словам, Полина ушла от мужа «в одних трусах». Она уточнила, что это предложил Роман Товстик ради мирового соглашения, где прописано, что Дибров не должен говорить плохие вещи о Полине.