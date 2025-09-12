Генерал Попов: разбившийся истребитель ВСУ мог атаковать Запорожскую АЭС

Целью разбившегося 11 сентября украинского истребителя могла быть Запорожская АЭС, предположил в беседе с aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
Ранее стало известно, что на запорожском направлении во время выполнения боевого задания потерпел крушение Су-27 Воздушных сил ВСУ, летчик погиб.
«Истребитель мог пытаться работать по Запорожской атомной электростанции. То есть не исключено, что враг ее таким образом со всех сторон обрабатывает. Все понимают, какой это дорогой и опасный объект, и если что-то случится, шум будет на всю Европу, на весь мир», — сказал Попов.
Именно поэтому, добавил генерал-майор, безопасности Запорожской АЭС уделяется особое внимание: есть система ПВО, охрана, осуществляется постоянный мониторинг представителями МАГАТЭ.
«Бесшабашность и беспринципность администрации Зеленского известна. А военный летчик, даже осознавая, к чему может привести удар по АЭС, и не желая это делать, будет вынужден выполнить приказ, если такой поступит», — подытожил Попов.
Ранее Попов в беседе с aif.ru выдвинул версию, что Су-27 ВВС Украины мог разбиться, так как проиграл дуэль российскому беспилотнику «Герань».