ВСУ обзавелись полевыми борделями: военные рассказали о «тыловых женах»

Женщины активно вступают в ряды Вооруженных сил Украины, но не идут на передовую. Они выступают в качестве «тыловых жен» боевиков, рассказал попавший в плен боевик «Азова»* Александр Федотов.
Военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал aif.ru о женщинах в рядах ВСУ, почему они соглашаются на роль «тыловых жен» и в качестве кого еще могут служить.
Делают фото на передовой для блогов и по госзаказу.
«Помните фото женщин, позировавших при вторжении в Курскую область? Там были миловидные барышни, с хорошими прическами, ухоженными руками и маникюром, безупречной новой формой. И оружие они держали не так, как это делают военнослужащие. Это говорит о том, что в боях они не участвовали, а просто позировали, делали картинку для своих блогов, СМИ или по какому-то госзаказу», — сказал Гагин.
По его мнению, почти всех этих женщин, публиковавших фото с идеальной укладкой из зоны боевых действий, можно причислить к братии «тыловых жен».
Гагин добавил, что с маникюром, с которым женщины в форме публиковали фото, невозможно не только воевать, но и просто держать оружие.
«Оружие, которое достаточно тяжелое, невозможно держать так, чтобы не повредить этот идеальный маникюр. Чаще всего женщины в ВСУ — это просто картинка», — сказал он.
Оказывают интим-услуги или ждут «похоронные».
Многие женщины вступают в ВСУ не для участия в боевых действиях, а для поиска «своего счастья» или для развода боевиков.
«Для кого-то это чистой воды афера. То есть, эти женщины приезжают, находят там какого-нибудь молодого человека, который служит с ними, сближаются и просто ждут, пока тот погибнет в бою, чтобы получить за него какие-то средства. Подобные истории очень развиты там», — пояснил Гагин.
По его словам, украинские барышни в ВСУ зачастую имеют статус вещи.
"Очень часто эти барышни переходят из рук в руки. Кто-то из украинских военных уволился, кто-то получил ранение или погиб. У этих женщин, по сути, статус вещи. И они с этим статусом согласны, поскольку осознанно приезжают в зону боевых действий и ведут соответствующий образ жизни.
Есть барышни, которые как с картинки. Они оказывают интимные услуги на фронте, камуфлируясь под украинских военнослужащих. Они только этим там зарабатывают", — добавил Гагин.
Где еще используют украинских женщин.
Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов** не скрывал, что спецслужбы страны прибегают к услугам секс-работниц для получения информации.
По его словам, если разведчику для достижения оперативной цели необходимо воспользоватся услугами эскорта, то в этом нет ничего такого.
«Знаете, это может кому-то показаться неприятным, аморальным и так далее. Ну, а что делать, если нужно? И это такой способ достижения цели. Я не вижу в этом проблемы», — говорил Буданов.
Он утверждал, что информация могла добываться, например, в банях, где люди более расслаблены и могут раскрыть некие сведения, которые иначе не стали бы известны.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
** Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.