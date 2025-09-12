ВСУ обзавелись полевыми борделями: военные рассказали о «тыловых женах»

«Помните фото женщин, позировавших при вторжении в Курскую область? Там были миловидные барышни, с хорошими прическами, ухоженными руками и маникюром, безупречной новой формой. И оружие они держали не так, как это делают военнослужащие. Это говорит о том, что в боях они не участвовали, а просто позировали, делали картинку для своих блогов, СМИ или по какому-то госзаказу», — сказал Гагин.