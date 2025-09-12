Ричмонд
В Москве прогнозируют переменную облачность и до 20 градусов тепла

При этом в Московской области будет действовать желтый период предупреждения о погодной опасности из-за тумана и ухудшения видимости.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 88% 761 мм рт. ст. +22°
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и температура до плюс 20 градусов прогнозируются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет плюс 18−20 градусов. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до отметки плюс пять градусов.

Ветер будет юго-восточный, 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 16−21 градуса тепла. Ночью может похолодать до плюс двух градусов.

В Московской области будет действовать желтый период предупреждения о погодной опасности — до 11:00 пятницы в связи с туманом и ухудшением видимости до 200 м, и до 15 сентября — из-за риска возникновения пожаров.