Госавтоинспекция Башкирии усилит контроль за 6 аварийными дорогами

Основные причины большинства аварий — превышение скорости, выезд на встречную полосу и наезды на пешеходов.

Источник: ГИБДД по РБ

Госавтоинспекция Башкирии увеличивает количество экипажей на дорогах республики из-за роста числа пострадавших в ДТП за последние восемь месяцев. Основные причины большинства аварий — превышение скорости, выезд на встречную полосу и наезды на пешеходов.

«Для повышения уровня безопасности на дорогах республики мною принято решение усилить присутствие экипажей Госавтоинспекции и выставить дополнительные наряды сотрудников отдельного специализированного батальона ДПС на аварийно-опасных участках автодорог», — сообщил главный автоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Дополнительные наряды будут работать на шести аварийно-опасных участках:

  • «Уфа-Инзер-Белорецк» (Уфимский, Кармаскалинский, Архангельский районы).
  • «Уфа-Чишмы-Киргиз Мияки» (Давлекановский и Чишминский районы).
  • «Уфа-Бирск-Янаул» (Бирский и Бураевский районы).
  • «Дюртюли-Нефтекамск» (г. Нефтекамск и Янаульский район).
  • «Стерлитамак-Красноусольский» (Стерлитамакский и Гафурийский районы).
  • «Туймазы-Октябрьский» (г. Октябрьский и Туймазинский район).

ГИБДД призывает водителей строго соблюдать ПДД, особенно скоростной режим и правила обгона. Пешеходам рекомендовано использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только в установленных местах.