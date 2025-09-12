Госавтоинспекция Башкирии усилит контроль за 6 аварийными дорогами

Госавтоинспекция Башкирии увеличивает количество экипажей на дорогах республики из-за роста числа пострадавших в ДТП за последние восемь месяцев. Основные причины большинства аварий — превышение скорости, выезд на встречную полосу и наезды на пешеходов.