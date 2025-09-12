Над Ростовской областью сбиты украинские беспилотники

В трех районах Ростовской области была отражена атака ВСУ. Дежурные силы российской ПВО нейтрализовали украинские беспилотники в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По предварительным данным пострадавших нет.