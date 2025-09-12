Популярный видеохостинг внедрил ИИ-дубляж видео на русский и другие языки

Видеоплатформа YouTube официально заявила о внедрении опции дублирования видеороликов на различные языки. Благодаря новинке, миллионы авторов видеоматериалов, размещаемых на YouTube, получат возможность привлечения более широкого круга зрителей по всему миру. Ожидается, что данная функция станет доступна на платформе уже в ближайшее время.
В тестовом режиме проект по апробации функции дублирования на разные языки был запущен командой YouTube в 2023 году. В нём приняло участие ограниченное количество авторов видео, в частности, американские ютуберы MrBeast, Марк Робер и шеф-повар Джейми Оливер. Инструмент автоматического перевода голоса на иной язык с помощью искусственного интеллекта использует модель Gemini от Google для передачи интонационных нюансов и эмоций автора.
Согласно сведениям YouTube, у авторов, добавлявших аудиосопровождение на нескольких наречиях, свыше 25% от общего времени просмотра в среднем занимали видеоролики на языке, не являющимся основным. В частности, у шеф-повара Джейми Оливера применение многоязыкового звукового сопровождения дало возможность утроить количество просмотров. У Марка Робера один из наивысших показателей по числу добавленных многоязыковых аудиодорожек, в среднем свыше 30 языков на один видеоролик, поэтому его новые работы доступны для просмотра всему сообществу его поклонников от Сеула до Сан-Паулу.
Команда YouTube также испытывает использование многоязыковых эскизов для видео с привлечением ограниченной группы создателей контента. Начиная с июня месяца, они вправе настраивать эскизы для отображения текста на других языках, ориентируясь на свою международную аудиторию. Локализованные эскизы содержат текстовое сопровождение на языке, предпочитаемым пользователями, исходя из региона их проживания.
