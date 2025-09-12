Популярный видеохостинг внедрил ИИ-дубляж видео на русский и другие языки

Согласно сведениям YouTube, у авторов, добавлявших аудиосопровождение на нескольких наречиях, свыше 25% от общего времени просмотра в среднем занимали видеоролики на языке, не являющимся основным. В частности, у шеф-повара Джейми Оливера применение многоязыкового звукового сопровождения дало возможность утроить количество просмотров. У Марка Робера один из наивысших показателей по числу добавленных многоязыковых аудиодорожек, в среднем свыше 30 языков на один видеоролик, поэтому его новые работы доступны для просмотра всему сообществу его поклонников от Сеула до Сан-Паулу.