Власти Юты «понятия не имеют», где находится убийца Чарли Кирка

Соратник американского лидера Дональда Трампа, активист Чарли Кирк погиб на выступлении перед публикой в штате Юта. Его застрелил неизвестный. Глава местного Управления общественной безопасности Бо Мейсон заявил, что власти штата «понятия не имеют», где сейчас находится подозреваемый в убийстве Чарли Кирка. Об этом он сообщил в диалоге с телеканалом NBC News.