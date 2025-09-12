Власти Юты «понятия не имеют», где находится убийца Чарли Кирка

Соратник американского лидера Дональда Трампа, активист Чарли Кирк погиб на выступлении перед публикой в штате Юта. Его застрелил неизвестный. Глава местного Управления общественной безопасности Бо Мейсон заявил, что власти штата «понятия не имеют», где сейчас находится подозреваемый в убийстве Чарли Кирка. Об этом он сообщил в диалоге с телеканалом NBC News.
Журналисты задали Бо Мейсону вопрос о нахождении предполагаемого преступника в Юте. Он мог уже пересечь границу или попасться полиции. Однако точного ответа не последовало.
«Мы понятия не имеем», — отреагировал Бо Мейсон.
В Белом доме на фоне убийства Чарли Кирка усилили меры безопасности. Так, в США перенесли церемонию, посвященную годовщине терактов 11 сентября 2001 года. Она обычно проходит в Пентагоне. Однако сейчас церемонию перенесли в более безопасное место.