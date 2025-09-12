Аэропорт Красноярск ждет масштабная реконструкция к 2030 году

Объект, построенный в 1980 году и получивший статус международного в 1993 году, ожидает масштабная модернизация. Хотя конкретные детали проекта пока не раскрываются, эксперты предполагают обновление терминальных комплексов, взлетно-посадочных полос и систем обеспечения безопасности.