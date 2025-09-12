Аэропорт Красноярск ждет масштабная реконструкция к 2030 году

Международный аэропорт Красноярск включен в федеральный план развития инфраструктуры регионов до 2036 года.
Согласно утвержденному правительством РФ документу, реконструкция воздушной гавани запланирована на 2029−2030 годы.
Объект, построенный в 1980 году и получивший статус международного в 1993 году, ожидает масштабная модернизация. Хотя конкретные детали проекта пока не раскрываются, эксперты предполагают обновление терминальных комплексов, взлетно-посадочных полос и систем обеспечения безопасности.
Параллельно в федеральную программу вошли проекты реконструкции взлетно-посадочных полос в аэропортах арктических территорий края — Диксона и Хатанги. Это подтверждает стратегическое значение Красноярского края для транспортной инфраструктуры страны.
Включение аэропорта Красноярск в федеральный план развития инфраструктуры подчеркивает его важную роль в транспортной системе Сибири и Дальнего Востока. Модернизация объекта позволит увеличить пассажиропоток и улучшить качество обслуживания пассажиров.
Подробности проекта реконструкции будут представлены после разработки технико-экономического обоснования и выделения финансирования из федерального бюджета.