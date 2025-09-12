Губернатор Андрей Травников первым проголосовал на выборах

На 1757 избирательных участках установлены камеры видеонаблюдения.
Губернатор Новосибирской области лично продемонстрировал пример гражданской ответственности, посетив избирательный участок в первый день голосования.
Андрей Травников в своём телеграм-канале подчеркнул значимость текущей избирательной кампании, отметив, что жители региона определяют будущее своего региона на ближайшие пять лет.
Отметим, что на всех 1757 участках области установлены системы видеонаблюдения. Работу участков также контролируют общественные наблюдатели. Всего в регионе зарегистрировано более 2,185 миллионов избирателей.