Порт Приморска загорелся из-за падения БПЛА

Срочная новость Количество уничтоженных украинских беспилотников над Ленинградской областью увеличилось до 30. Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко. Как отметил глава региона, в порту Приморска начался пожар после падения одного из дронов. Последствия ликвидируются.
