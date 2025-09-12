Ричмонд
Порт Приморска загорелся из-за падения БПЛА

Количество уничтоженных украинских беспилотников над Ленинградской областью увеличилось до 30. Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко. Как отметил глава региона, в порту Приморска начался пожар после падения одного из дронов. Последствия ликвидируются.

