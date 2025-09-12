На улице Завертяева в Омске планируют построить новую школу

На сферу образования предусмотрели 23% средств. Запланировано строительство трех детских садов: на улице Завертяева в ЦАО в рамках нацпроекта «Семья», по проспекту Мира 65а, где возведение стартует в текущем году, и в мкрн Амурский-2 за счет инфраструктурного сбора.