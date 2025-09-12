Ричмонд
На улице Завертяева в Омске планируют построить новую школу

Проект включили в адресную инвестпрограмму.

Источник: Комсомольская правда

На заседании комитета по экономразвитию Омского горсовета рассмотрели проект адресной инвестиционной программы на 2026−2028 годы. Она включает 78 объектов с общим финансированием 3 млрд рублей: 1,2 млрд поступят из местного бюджета, а 1,8 млрд — из федеральных и региональных источников.

На сферу образования предусмотрели 23% средств. Запланировано строительство трех детских садов: на улице Завертяева в ЦАО в рамках нацпроекта «Семья», по проспекту Мира 65а, где возведение стартует в текущем году, и в мкрн Амурский-2 за счет инфраструктурного сбора.

В рамках проекта строительства школы на улице Завертяева программой заложено софинансирование. Работы начнутся при получении поддержки из вышестоящих бюджетов. Отметим, что жители этой локации остро нуждаются в образовательном учреждении, поскольку вынуждены ездить на учебу в другие районы.

